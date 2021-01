Gebruik cannabis, mdma, heroïne en cocaïne levert geen lange dopingstraf meer op

De belangrijkste verandering wat betreft dopingstraffen is dat recreatief drugsgebruik buiten wedstrijdverband veel minder streng bestraft zal worden Drie maanden in plaats van twee jaar uitsluiting. Het gaat om het gebruik van cannabis, mdma, heroïne en cocaïne.

Om welke sporters het gaat, wil de Nederlandse Dopingautoriteit niet openbaar maken. Directeur Herman Ram: "Twee van hen hebben al een herzieningsverzoek ingediend, de andere twee weten er in ieder geval van. Het is niet zo dat automatisch de straf omlaag gaat, dat wordt per geval bekeken."

De Dopingautoriteit vindt al jaren dat drugsgebruik een maatschappelijk probleem is en weinig te maken heeft met het verbeteren van een sportprestatie. Ram: "Elke zaak staat op zichzelf. Cannabis werd meestal al lichter bestraft dan het gebruik van cocaïne omdat de omstandigheden van het gebruik vaak anders zijn. Nu is voor een aantal middelen de strafmaat verlaagd, iets waar wij blij mee zijn."

Als een sporter besluit hulp te zoeken voor zijn of haar drugsprobleem, dan kan de straf zelfs verlaagd worden naar een maand.

Amateursport

Een andere wijziging die effect heeft op de straf is of je gezien wordt als top- of amateursporter. Vanaf januari krijgen amateursporters een lichtere straf. Ram: "Al zitten er best wat haken en ogen aan. Als je een keer bent uitgekomen voor een nationaal team geld je al niet meer als recreational athlete."

Hoewel de Dopingautoriteit niet op individuele gevallen in kan gaan, is wel duidelijk dat ook deze nieuwe regel tot een verminderde straf kan leiden bij Nederlandse sporters.