Ethiopische troepen doodden 76 mensen bij rellen na moord op protestzanger

In totaal kwamen er bij de rellen zeker 123 mensen om, zo concludeert de onafhankelijke mensenrechtencommissie van het land in een rapport na uitvoering onderzoek. Duizenden moesten vluchten. Velen leven nog altijd in tijdelijke onderkomens en zijn getraumatiseerd door het geweld.

Ethiopische ordetroepen hebben in vier dagen zeker 76 mensen gedood bij het etnische geweld dat in de zomer uitbrak na de dood van een populaire protestzanger.

Eind juni werd de populaire Ethiopische zanger en activist Hachalu Hundessa doodgeschoten. De dag na zijn dood gingen woedende jongeren de straat op in de hoofdstad Addis Abeba en in de omliggende regio.

Hundessa speelde met zijn liederen een belangrijke rol bij de machtswisseling waarbij ruim twee jaar geleden premier Abiy Ahmed aan de macht kwam. Volgens Abiy was Hundessa's gewelddadige dood het gevolg van gecoördineerde acties om het land te destabiliseren.

Zijn dood leidde tot etnisch geweld. De commissie spreekt van "gruwelijke" misdaden, waarbij mensen onder meer werden onthoofd en lichamen door de straten werden gesleept. Aanvallers waren bewapend met bijlen, machetes en elektriciteitskabels.

'Grote twijfels' bij handelen ordetroepen

In het rapport uiten de onderzoekers flinke kritiek op het handelen van de Ethiopische overheidstroepen. Zo zou er niet of te traag zijn gereageerd op hulpverzoeken van slachtoffers.

"Het voelde alsof we geen overheid hadden", zegt een van de slachtoffers in de onderzoekssamenvatting. Daarnaast leeft bij de onderzoekers "grote twijfel" of het gebruikte geweld wel proportioneel was; slachtoffers van ordetroepen hadden kogels in het hoofd en in de rug. Ook zouden troepen van de overheid medische hulp aan slachtoffers hebben geblokkeerd door in ziekenhuizen personeel te bedreigen.

De mensenrechtencommissie stelt een uitgebreider onafhankelijk onderzoek naar het ingrijpen van de ordetroepen voor. Verder wordt in het rapport gepleit voor een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid en adviseren de onderzoekers de overheid snel een nationale strategie op te zetten om de dreiging van genocide te verkleinen.

Etnisch geweld

Het geweld na de dood van protestzanger Hundessa is een van de inmiddels vele voorbeelden van recente etnische conflicten in Ethiopië. Het is al maanden onrustig in het land.

In november trok het Ethiopische leger de noordelijke regio Tigray binnen. Begin december kwamen zeker 200 mensen om bij een slachtpartij bij een dorp in het westen van het land.

Premier Abiy, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, zegt dat hij het land met meer dan tachtig etnische groepen wil verenigen. Hij voerde grote hervormingen door. Verschillende bevolkingsgroepen proberen in het meer open Ethiopië nu de macht naar zich toe te trekken.