Amerikaanse rapper MF Doom (49) overleden

De Amerikaanse rapper MF Doom is overleden, maakt zijn vrouw bekend op Instagram. Hij stond bekend om zijn scherpe en ingewikkelde teksten en het masker dat hij in het openbaar droeg, gebaseerd op Doctor Doom uit de Marvel Comics.

De in Londen geboren en in New York opgegroeide artiest overleed op 31 oktober. Waaraan hij is overleden en waarom het nu pas naar buiten komt, is niet bekend. Hij is 49 jaar geworden.

Zijn echte naam was Daniel Dumile. Zijn vrouw Jasmine noemt hem de "meest geweldige echtgenoot, vader, leraar, leerling, zakenpartner, geliefde en vriend". Hun 14-jarige zoon Malachi overleed drie jaar geleden.

Soloplaat

Dumile begon zijn rapcarrière eind jaren 80 als deel van de groep KMD waar ook zijn jongere broer DJ Subroc in zat. Een paar jaar later en kort voor het uitkomen van hun tweede album overleed zijn broer. Hij trok zich terug en keerde eind jaren 90 terug in de openbaarheid als MF Doom. In 1999 kwam zijn zelf geproduceerde plaat Operation: Doomsday uit.

Daarna volgden meerdere platen, waaronder in 2004 Madvillainy met producent Madlib. Zijn laatste soloplaat Born Like This kwam in 2009 uit. Zijn laatste plaat maakte MF Doom samen met de groep Czarface: Czarface Meets Metal Face in 2018.