Twaalf aanhoudingen na carbidexplosie bij hotel in Joure

De politie heeft twaalf mensen aangehouden in verband met een carbidexplosie gisteravond in het centrum van Joure, die veel schade aanrichtte. Volgens de politie meldden de verdachten zich in de loop van de dag bij "een politiebureau in Friesland".

Door de knal sprongen meerdere ramen in een hotel in de buurt en er is ook andere schade aan het pand. Volgens Omrop Fryslân is er ook schade aan een woonhuis en een winkel in de buurt. Er zijn voor zover bekend geen gewonden.

"Ik sta te trillen op mijn benen, met een baksteen in mijn maag", zei hoteleigenaar Ardi Anker eerder vandaag tegen de regionale omroep.