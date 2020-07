Weekcijfers corona: nieuwe zieken vaak tussen 20 en 40 jaar

Een van de verklaringen daarvoor is volgens experts dat twintigers en dertigers sociaal het meest actief zijn. Daarnaast is er steeds meer testcapaciteit beschikbaar, waardoor inmiddels ook jongere mensen met relatief milde klachten kunnen worden gecontroleerd. De verwachting is dat er ook minder mensen zullen overlijden, omdat deze leeftijdscategorie aanzienlijk minder ziek wordt.

Opvallend is dat het bij de kleine groep nieuwe zieken vooral gaat om relatief jonge mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar, zoals het corona-dashboard van de Rijksoverheid laat zien. Hetzelfde tekent zich af in onder meer in de Verenigde Staten .

Vier maanden na de eerste coronadode in Nederland laten de cijfers een steeds gunstiger beeld zien. Vorige week namen de GGD'en het recordaantal van ruim 67.000 testen af, waarvan er 375 positief waren. Dat is nog maar 0,6 procent van het aantal mensen dat zich laat testen omdat zij klachten hebben.

Op een gemiddelde dag wordt er nog maar een patiënt per dag in een Nederlands ziekenhuis opgenomen. Vorige week waren dat er volgens het RIVM negen in totaal. Het instituut is vanwege de lage aantallen opgehouden om dagelijkse cijfers door te geven, en rapporteert in plaats daarvan nog maar eens per week.

Op de intensive cares liggen nog maar 24 covid-patiënten; vijf minder dan een week eerder. "Een stabiel beeld", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute zorg. Nog blijven ook de overige IC-opnamen op hetzelfde niveau. Kuipers: "De overall IC-bezetting blijft laag en zal naar verwachting in de komende periode door vakanties niet aantrekken."

Wil je weten wat de belangrijkste cijfers over coronavirus zijn in jouw gemeente? Klik dan op onderstaande kaart. We houden daar onder andere het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per gemeente bij. Maar ook de geregistreerde besmettingen en het aantal overledenen.

Verantwoording

Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt, wordt dagelijks gemeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Rotterdam.

Het aantal ziekenhuisopnames wordt dagelijks gerapporteerd door het RIVM. Het cijfer van vandaag is het totale aantal mensen dat nieuw in het ziekenhuis is komen te liggen. Een deel van hen is al eerder in het ziekenhuis opgenomen, maar die opnames zijn pas vandaag of gisteren door de GGD's aan het RIVM doorgegeven. Het aantal mensen dat ontslagen wordt uit het ziekenhuis wordt niet vermeld, en daarom niet van het ziekenhuiscijfer afgetrokken.

Ook het cijfer van het aantal doden is afkomstig van het RIVM. Een deel van de gerapporteerde doden is eerder overleden, maar is pas de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het RIVM. Mensen van wie vermoed wordt dat ze zijn overleden door het coronavirus, maar niet getest zijn, komen niet in de cijfers voor.

Dit geldt vaak voor patiënten die thuis zijn overleden, maar ook voor mensen die door middel van een CT-scan in het ziekenhuis de bevestiging van het virus hebben gekregen. Alleen in het laboratorium geteste personen die overlijden komen voor in de statistieken. Het totale aantal overledenen zal daardoor veel hoger zijn.