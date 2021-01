Feesten beëindigd en ME ingezet in meerdere plaatsen

In de nieuwjaarsnacht heeft de politie op meerdere plekken een einde gemaakt aan illegale feesten. Bij Arnhem raakten daarbij drie agenten gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis.

Er waren ongeveer zeventig mensen bij het feest in een bunker aan de Koningsweg. De Mobiele Eenheid werd ingezet om het te beëindigen.

Feestgangers verzetten zich en gooiden stenen naar de politie. Drie van hen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Of mensen een boete hebben gekregen, is niet bekend.

In Didam heeft de politie veertien jongeren bekeurd omdat zij in een keet een illegaal feestje hadden en geen anderhalve meter afstand hielden.

Proces-verbaal

De politie voorkwam in Groesbeek dat er een feest in een fabriekshal gegeven zou gaan worden. Ze had de indruk dat er tientallen mensen op af zouden komen, maar er waren nog geen bezoekers. De gemeente Berg en Dal gaat op grond van een proces-verbaal bekijken wat de consequenties voor de organisator zullen zijn.

In Amersfoort had zich rond 23.00 uur een groep van 80 tot 100 mensen verzameld. De ME werd ingezet, waarna het snel weer rustig werd, zegt de politie. In Woudenberg waren zo'n 80 mensen buiten bijeen. Ze blokkeerden een weg en gooiden vuurwerk tegen winkelpanden. De ME was aanwezig, maar werd niet ingezet. Eén persoon werd aangehouden.