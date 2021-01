Zure Oudejaarsavond voor atleet Foppen: hij mist record op zes seconden

Terwijl heel Nederland aan de oliebollen zat, heeft atleet Mike Foppen op Oudejaarsavond in Madrid een aanval gedaan op het Nederlands record op de 10 kilometer. Zijn poging mislukte nipt.

De 24-jarige Foppen werd bij de Sylvesterloop vierde in 28.14 en bleef daarmee zes seconden boven de recordtijd van Abdi Nageeye en Richard Douma. Die laatste zou ook meedoen in Madrid, maar moest door problemen met de benodigde coronatest achterblijven in Nederland.

Foppen houdt moed

"Ik heb het nationale record op zes seconden gemist, maar maak je geen zorgen: ik kom ervoor terug!", liet Foppen op zijn Instagram-pagina weten.