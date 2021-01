Thuis aan de champagne en toch vuurwerk op veel plaatsen, zo gingen we 2021 in

Een lichtshow van licht- en laserstralen vanuit de Alphatoren boven het centrum van de stad - ANP

Op veel plekken werd 2021 ondanks het vuurwerkverbod knallend ingeluid. De ME en de politie grepen op verschillende plaatsen in het land in. Wel kwamen hulpdiensten afgelopen Oudejaarsavond minder vaak in actie dan het jaar ervoor, blijkt volgens het ANP uit data van alarmeringen.nl. Via het P2000-netwerk kwamen er 30 procent minder meldingen binnen dan een jaar eerder. Hulpverleners op meerdere plaatsen belaagd Op meerdere plekken in het land kregen hulpverleners te maken met agressie. In Rotterdam greep de ME in toen jongeren de brandweer met stenen en vuurwerk bekogelden. Ook in Katwijk en Den Haag werden hulpverleners belaagd. In Waardenburg in Gelderland, hield de ME een groep van honderd mensen tegen die de brandweer belemmerden een autobrand te blussen. In Amsterdam Nieuw-West zijn vijf mensen aangehouden die met vuurwerk naar de politie hadden gegooid. Er zijn geen agenten gewond geraakt. In Renkum, Gelderland, werd een politieagent in het gezicht geslagen nadat hij was afgekomen op een conflict met tientallen mensen. De politie in Leeuwarden heeft meerdere aanhoudingen verricht, toen een groep jongeren vuurwerk afstak en de politie bekogelde. Politie met vuurwerk belaagd in Leeuwarden:

Politie met vuurwerk belaagd in Leeuwarden - NOS

Meerdere autobranden Op meerdere plaatsen in het hele land werden auto's in brand gestoken. In Den Bosch en Veen, maar ook in onder meer Den Haag, Rijswijk en Katwijk werd brand gesticht. Vuurwerkongevallen In de gemeente Uithoorn is een man ernstig gewond geraakt door een vuurwerkongeval. Hij moet waarschijnlijk een hand missen. Wat er precies gebeurd is is niet duidelijk, maar een politiewoordvoerder zegt tegen het ANP dat de man vuurwerk aan het afsteken was, toen het mis ging. In Rijswijk renden mensen brandend weg na een explosie. Op beelden van een omstander is te zien dat de kleding van meerdere mensen vlam vatte. Het is niet bekend hoe ernstig ze gewond zijn geraakt. Meerdere mensen in brand na explosie in Rijswijk:

Meerdere mensen in brand na explosie in Rijswijk - NOS

Het was een veel rustigere jaarwisseling dan normaal voor het Oogziekenhuis in Rotterdam, waar het normaal gesproken alle hens aan dek is voor de oogartsen in de Nieuwjaarsnacht. Oogarts Tjeerd de Faber zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hij het in 23 jaar in het ziekenhuis nog nooit zo rustig heeft gehad. "De rustigste nacht uit mijn carrière." "Vorig jaar was het een horrornacht", zegt De Faber. "Dit jaar hebben we twee carbidletsels gezien en één patiënt met vuurwerkletsel. En er komt in de loop van de ochtend nog een patiënt met vuurwerkletsel uit een ander ziekenhuis. Ik ben er dus heel tevreden over." 'Anders dan anders' Als alternatief voor vuurwerk voerden drones boven Rotterdam een luchtshow op en in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam luidde een countdownshow met licht en muziek 2021 in. Ook in Barneveld, Enschede en Dordrecht waren om middernacht lichtspektakels te bewonderen. Drones vormen figuren boven Rotterdam: