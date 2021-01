Staatssteun voor Caribische luchtvaartmaatschappij Winair

Het kabinet leent 2,7 miljoen euro aan het op Sint Maarten gevestigde Winair. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De luchtvaartmaatschappij die als enige verbindingen onderhoudt met alle zes de Caribische delen van het Koninkrijk is in financiële problemen geraakt. Er komen geen inkomsten binnen terwijl de kosten grotendeels doorlopen.

De verbinding tussen Saba en Sint Eustatius met Sint Maarten en Bonaire is hierdoor in direct gevaar gekomen, schrijft de minister. Dat betekent dat noodzakelijke reizen zoals ziekenvervoer in het gedrang dreigen te komen. Ook voor het vervoer van goederen, post en de toekomstige verspreiding van vaccins is de vliegmaatschappij nodig.

Winair betaalt jaarlijks 4,41 procent rente over de lening die 18 maanden loopt. In die tijd mag Winair geen bonussen uitkeren aan bestuurders of commissarissen en geen winst of dividend uitkeren aan haar aandeelhouders. Het luchthavengebouw van Winair is onderpand.