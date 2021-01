Staatssteun voor door corona getroffen Winair • Koning brengt bezoek aan Haags ziekenhuis

Het kabinet leent 2,7 miljoen euro aan het op Sint Maarten gevestigde Winair. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. De luchtvaartmaatschappij is door de coronacrisis in de financiële problemen gekomen.

Winair is de enige luchtvaartmaatschappij die verbindingen onderhoudt met alle zes Caribische eilanden van het Koninkrijk. De verbinding tussen Saba en Sint Eustatius met Sint Maarten en Bonaire is volgens de minister in direct gevaar gekomen. Daardoor zouden noodzakelijke reizen zoals ziekenvervoer in het gedrang kunnen komen.

Staatssteun voor Caribische luchtvaartmaatschappij Winair