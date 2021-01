Rotterdam en Houten vaccineren ook vanaf 8 januari • Miljoen Israëliërs ingeënt

Ziekenhuizen in en om Den Haag zijn blij dat het vannacht een stuk rustig was dan normaal tijdens Oud en Nieuw. Het vuurwerkverbod moest de zorg ontlasten midden in de coronacrisis en dat lijkt gelukt. "Het personeel is overbelast vanwege corona, dan is zo'n nacht heerlijk", zegt Frans de Voeght van de spoedeisende hulp van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) tegen Omroep West.

Volgens De Voeght leek het op een normale weekenddag: "Tot 2.30 uur was het bizar rustig. Na 2.30 uur kwam het op gang, met mensen die van de fiets waren gevallen, gevochten hadden, te veel alcohol gedronken. De Voeght noemt het bezoek vannacht van koning Willem-Alexander aan het ziekenhuis "een hart onder de riem".

Ook in andere ziekenhuizen in de regio was het volgens Omroep West rustiger met vuurwerkslachtoffers. Huisartsenposten in Hollands Midden behandelden in totaal zeventien mensen. 'De beoogde ontlasting van de zorg door het verbod op vuurwerk is hiermee in Hollands Midden bereikt', meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden.