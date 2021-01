Britse kranten ook nu in teken van corona • Minder nieuwe besmettingen Duitsland

Op de Britse voorpagina's is er vandaag, naast natuurlijk Oud en Nieuw en de brexit, ook veel aandacht voor de coronacrisis. The Sun moedigt mensen aan zich aan te melden als vrijwilliger om te helpen tijdens de vaccinatiecampagne: "Join our Jabs Army", schrijft de krant; sluit je aan bij ons "prikleger". Verschillende bekende Britten steunen de oproep van de krant: "Laten we met zijn allen onze mouwen opstropen om iedereen te helpen zijn mouwen op te stropen", zegt presentator en oud-voetballer Gary Lineker.

De Daily Mail schrijft dat er al een miljoen Britten een prik hebben gehad, maar vraagt zich af of de rest van de bevolking snel gevaccineerd kan worden.

De Daily Mirror plaatst een foto van een bejaarde vrouw die proost met een zorgmedewerker. "We zitten nog midden in het gevecht van ons leven tegen corona (...), maar gewapend met een nieuw vaccin, belooft de toekomst beter te worden", schrijft de krant hoopvol.