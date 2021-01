Bezetting in ziekenhuizen afgenomen • Eén besmetting met Britse variant in Friesland

Ook in Friesland is een besmetting met de nieuwe Britse coronavariant vastgesteld. Dat meldt de GGD Fryslân. De besmetting werd bij een steekproef ontdekt. Via bron- en contactonderzoek moet blijken of de besmetting te herleiden is tot contact met iemand die in het Verenigd Koninkrijk geweest is.

Gisteren liet minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de coronamutatie bij vijftien mensen in Nederland is geconstateerd. Het gaat om negen mensen in de regio Rotterdam, vijf in Amsterdam en één in Nijmegen.