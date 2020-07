Provincies willen af van concessie ov-bedrijf Keolis vanwege fraude

Ov-bedrijf Keolis verliest het recht op het verzorgen van het busvervoer in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland, als het aan die provincies ligt. De provinciebesturen hebben de aanbestedingsprocedure onderzocht en geconstateerd dat Keolis opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt. "Integer handelen en je aan de regels houden zijn basisprincipes waar niet aan getornd mag worden", schrijven de provincies in een persverklaring.

De provincies willen de concessie in de IJssel- en Vechtstreek voor de komende drie jaar, met een waarde van 900 miljoen euro, nu intrekken. Keolis heeft tot het einde van de maand om zich te verdedigen tegen het voorgenomen besluit.

Elektrische bussen

Het bedrijf heeft al elektrische bussen besteld in China. Een van de onderdelen van de concessie was 'zero-emissie-vervoer'. Daarvoor waren de elektrische bussen nodig.

Ook de aanschaf van de bussen zou op frauduleuze manier tot stand zijn gekomen. Er zouden geheime afspraken zijn gemaakt om de opdracht te kunnen binnenhalen. Keolis zei begin juni dat het zelf onregelmatigheden heeft ontdekt en deze heeft gemeld bij de opdrachtgever en het Openbaar Ministerie. Ook zijn meerdere medewerkers ontslagen die erbij betrokken zouden zijn geweest.

De gang van zaken leidde tot het onderzoek van de provincies.

'Grote teleurstelling'

In een eerste reactie laat Keolis weten dat het besluit van de provincies als een grote teleurstelling komt. "We zijn vol vertrouwen geweest over een goede afloop, juist door openheid te hebben geboden en in te hebben gezet op herstel. Wij zijn van mening dat alle benodigde stappen zijn ondernomen voor herstel", laat het bedrijf weten.

Het intrekken van de concessie heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer. Omdat de reiziger er volgens de provincies op moet kunnen vertrouwen dat de bus rijdt, werken die nu aan noodmaatregelen.

Het eerste deel van de concessie zou ingaan op 13 december voor de Veluwe en in Midden-Overijssel, voor Lelystad op 4 september 2021 en IJsselmond op 10 december 2023.