Wekdienst 01/01: 2021 van start (maar zonder nieuwjaarsduik) • VK nu echt los van EU

Goedemorgen! 2021 is begonnen. Gemeenten en verzekeraars maken de balans op van de nieuwjaarsnacht onder lockdown-omstandigheden, en het is de eerste dag waarin het Verenigd Koninkrijk echt los is van de EU.

Wat heb je gemist?

Hulpdiensten hoefden rondom Oud en Nieuw minder vaak in actie te komen dan het jaar ervoor. Volgens het ANP meldt de site alarmeringen.nl dat hulpdiensten zo'n 30 procent minder meldingen kregen via het P2000-netwerk dan een jaar eerder.

Wel kregen hulpverleners op verschillende plekken in het land te maken met agressie. In Amsterdam werden vijf mensen aangehouden die met vuurwerk naar de politie hadden gegooid. Ook in Leeuwarden werden arrestaties verricht nadat jongeren politiemensen hadden bekogeld met vuurwerk en glas. En in Wapenveld loste een politieagent een waarschuwingsschot toen hij werd belaagd door jongeren. Daar is niemand aangehouden.

En dit jaar geen Nationaal Vuurwerk maar een lichtshow: in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam luidde een countdownshow met licht, muziek en het aftelmoment 2021 in. In Rotterdam voerden drones een luchtshow op om het nieuwe jaar in te luiden.

Bekijk de shows terug: