Oproep Bruls: 'Nu definitief stoppen met vuurwerk' • 3,9 miljoen mensen zagen Nationaal Aftelmoment

In de Europese hoofdsteden is de jaarwisseling rustig verlopen. In onder meer Parijs, Berlijn, Brussel, Stockholm en Kopenhagen waren vuurwerkshows en

andere evenementen waar normaal veel mensen op afkomen, afgelast.



In Berlijn was nog wel veel vuurwerk te horen en te zien, maar was het volgens de politie toch uitzonderlijk rustig. In Brussel mochten de mensen vanaf 22.00

uur de straat niet meer op. In de wijken Anderlecht en Molenbeek werden brandjes gesticht.



In Parijs gaf Jean-Michel Jarre een concert in een virtuele Notre Dame, en verzorgde dj David Guetta een show voor het Louvre. Bij beide shows was geen publiek aanwezig.