Koolmonoxide in feestbunker Arnhem • 116.000 kilo vuurwerk in beslag genomen

Op Times Square in New York is traditioneel afgeteld naar het nieuwe jaar. Door de coronapandemie bleef het beroemde plein in het centrum van Manhattan voor het eerst in decennia nagenoeg leeg.

Zoals elk jaar zakte op Times Square in de laatste seconden van het oude jaar een lichtkogel naar beneden, maar er waren slechts enkele tientallen speciale genodigden om af te tellen naar het nieuwe jaar. Dat waren zorgmedewerkers en pakketbezorgers, de stille helden van de pandemie. Miljoenen Amerikanen volgden de show op de televisie.

Hoewel slechts weinig Amerikanen het aftelmoment konden bijwonen, bleven ook andere nieuwjaarstradities intact. Het regende confetti en door de straten van Manhattan klonken het afscheidslied Auld Lang Syne en New York, New York. Daarvoor had Gloria Gaynor samen met Pitbull en andere sterren I Will Survive gezongen. Het nummer is uitgegroeid tot hymne van de coronapandemie.