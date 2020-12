Online Oud en Nieuw vieren? 'Liever niet wéér achter de webcam'

Veel jongeren in Goes hebben gehoord van het concert, blijkt als de NOS ze er op straat naar vraagt. Zo zegt een jongen op de markt: "Op social media heb ik gezien dat er meerdere artiesten optreden, dat is wel leuk." Toch weet hij nog niet of hij ook echt gaat kijken. "Ik heb afgesproken met drie vrienden. Als we niet naar buiten gaan, zetten we het misschien wel even op. Maar dat beslissen we denk ik op het moment zelf pas."

Goes is een van die gemeenten. Ze organiseren een online concert voor de jeugd uit de regio. De opnames zijn geweest en op Oudjaarsavond worden optredens uitgezonden van BroederLiefde, POKE en verschillende lokale artiesten. "Wij hebben ons de vraag gesteld waar maak je jongeren blij mee", vertelt Guusta van Loo van de gemeente. "Dat is toch muziek en bij elkaar komen. Dat willen we de jeugd op deze manier bieden."

Geen vuurwerk, geen feestjes en niet meer dan twee gasten per huishouden. Althans, dat is de bedoeling. Voor veel mensen wordt het een jaarwisseling die anders is dan normaal. En dat geldt vooral voor jongeren.

De meeste jongeren die we spreken in de Zeeuwse plaats zeggen thuis te blijven met de jaarwisseling, zoals Femke: "Normaal gaan we altijd met vriendinnen de stad in na het 12-uur-moment, maar dit jaar zitten we met een klein clubje bij mij thuis." Van het online concert heeft Femke wel gehoord, maar dat heeft haar plannen niet veranderd: "Ik zit wel thuis, want je kan toch niets anders. Maar het is niet echt mijn muzieksmaak".

Ook bij de gemeente Goes verwachten ze niet dat het concert dé oplossing voor een onrustige nacht is. "We kunnen niets voorkomen, maar we bieden ze iets. We hopen dat ze in klein gezelschap thuis gaan kijken en zoveel mogelijk de regels volgen."

'Wie bereik je hiermee?'

Sjors van Reeuwijk is jongerenwerker in Dordrecht. De afgelopen weken sprak hij op straat veel met jongeren over Oud en Nieuw. "In sommige wijken zien wij wat verzet tegen de maatregelen. Daar hoor je toch signalen dat ze wel vuurwerk gaan afsteken en van een feestje hier of daar", vertelt hij.

In Dordrecht wordt onder andere een interactieve online quiz georganiseerd op Oudjaarsavond. Ook zijn jongerenwerkers actief op straat.