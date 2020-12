Australië met aanpassing aan volkslied het nieuwe jaar in

De regering van Australië heeft het 143 jaar oude volkslied iets aangepast. In de tweede zin van Advance Australia Fair stond dat Australiërs "jong en vrij" zijn. Met ingang van het nieuwe jaar is dat veranderd in "één en vrij".

Premier Scott Morrison wil tegemoetkomen aan de eerste bewoners van Australië, die er al tienduizenden jaren wonen. Na de komst van de Europeanen, in de 17e eeuw, werden de oorspronkelijke bewoners eeuwenlang onderdrukt en gediscrimineerd.

"Het is tijd dat we ons één zijn in ons volkslied duidelijker tot uiting brengen", zei Morrison. "Als land zijn we misschien jong, maar het verhaal van ons land is oud, net als de verhalen van de eerste bewoners die we respecteren voor het goede beheer." Hij spreekt van een kleine verandering die veel toevoegt.

Waardering

Morrison is niet over een nacht ijs gegaan. De aanpassing is vooraf met de premiers en gouverneurs van deelstaten besproken en ook met de voorzitters van beide kamers van het parlement.

De aankondiging sluit aan bij de groeiende waardering voor de oorspronkelijke bewoners. In december zong het nationale rugbyteam het volkslied in de taal van het Eora-volk voordat het aan de Engelstalige versie begon.