Hake krijgt contract voor anderhalf jaar als hoofdtrainer bij Utrecht

Rene Hake blijft niet alleen dit seizoen aan als trainer van FC Utrecht, maar heeft zelfs bijgetekend tot de zomer van 2022. De Domstedelingen zijn erg tevreden over het werk van de coach die het aanvankelijk op interim-basis van John van den Brom overnam.

Met Hake aan het roer werd slechts één van de negen duels gewonnen. "De resultaten in de vorm van punten zijn de afgelopen periode nog niet naar wens, maar we hebben vertrouwen dat dit snel gaat komen", zegt technisch directeur Jordy Zuidam.

Hake was sinds 2019 trainer van Jong Utrecht, maar werd begin november doorgeschoven naar de hoofdmacht toen Van den Brom tussentijds naar Genk vertrok.

'Teamspirit en karakter'

"De afgelopen periode hebben we gebruikt om René samen met de staf de kans te geven zijn visie en handelswijze te implementeren bij de eerste selectie", vervolgt Zuidam. "We zien een duidelijke lijn terug in met name de teamspirit en karakter van de ploeg."

Na de wedstrijd tegen AZ sprak René Hake openlijk zijn wens uit langer aan te blijven als hoofdcoach: