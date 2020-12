Kinderen onder de 12 voortaan ook getest bij klachten

Kinderen onder de 12 jaar die klachten hebben die kunnen duiden op corona, kunnen voortaan ook getest worden. Het kabinet neemt een advies van het Outbreak Management Team (OMT) over. De maatregel wordt de komende dagen verder uitgewerkt.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat kinderen nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Maar het zou kunnen dat ze wel vatbaarder zijn voor de nieuwe Britse variant, die ook is aangetroffen op een school in Bergschenhoek.

Het OMT adviseert daarom om het testbeleid voor kinderen onder de 12 gelijk te trekken met dat voor kinderen die ouder zijn dan 12. Dat betekent dat ze getest moeten worden als ze klachten hebben.

Volgens viroloog en OMT-lid Marion Koopmans kan op die manier de verspreiding van het virus en de Britse variant in Nederland beter gevolgd worden. "Je wilt weten wat er circuleert in de scholen. De Britse autoriteiten denken dat de variant zich sneller verspreidt onder kinderen. Een van de manier om daar zicht op te krijgen is testen."

Sponsje

Het kabinet denkt dat er voorlopig voldoende testcapaciteit is om de extra vraag op te vangen. Voor kinderen tot 6 jaar is er ook een speciale test ontwikkeld, die niet met een wattenstaafje werkt maar met een sponsje.

Nu hoeven kinderen tot en met 6 jaar zich bij klachten niet te laten testen. Kinderen onder de 12 hoeven alleen een test te doen bij koorts of benauwdheid of na contact met iemand met corona.