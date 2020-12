Real Sociedad doorbreekt negatieve reeks in Baskische derby

Na negen officiële duels zonder overwinning is Real Sociedad in de Baskische derby bij Athletic Club weer eens als winnaar van het veld gestapt. In San Mamés werd het door een vroege treffer 0-1.

Real Sociedad stond een tijd bovenaan in Spanje, maar viel mede door blessures bij de bepalende spelers David Silva en Mikel Oyarzabal ver terug.

Laatstgenoemde liet zich bij zijn rentree binnen vijf minuten gelden door Cristian Portu de enige treffer van de wedstrijd voor te schotelen. Portu, die in de Europa League recent nog AZ de das om deed, duwde de bal van dichtbij het doel in.

Moegestreden

Zonder de creativiteit van Silva en met de al vroeg moegestreden Oyarzabal was het beste bij de bezoekers er al snel af. En ook de thuisclub kon er geen echte wedstrijd meer van maken.