Staat verliest kort geding over negatieve PCR-test voor terugreis naar Nederland

Jeroen Pols, de jurist van actiegroep Viruswaarheid, heeft een kort geding tegen de Nederlandse Staat gewonnen. Hij eiste dat Nederland niet mag vragen dat iemand voor een terugreis naar Nederland eerst een PCR-test ondergaat en een negatief testresultaat toont.

Het kort geding werd door Pols aangespannen omdat zijn vrouw en kinderen momenteel in Tanzania zijn en volgens de nieuwe maatregelen zonder negatieve PCR-test niet naar Nederland terug konden komen over een paar dagen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag geeft Pols gelijk en heeft besloten dat zijn gezin op 3 januari zonder negatieve test terug kan vliegen vanuit Tanzania. Ook moet de Staat de proceskosten terugbetalen aan Pols. Het vonnis geldt alleen voor deze zaak, laat de rechtbank desgevraagd weten. En kan dus niet gebruikt worden bij volgende rechtszaken.

Wettelijke grondslag

"De familie mag zich met recht erover beklagen dat zij tegen hun wil gedwongen worden een PCR-test te laten afnemen", is de conclusie van de voorzieningenrechter. "Voor een dergelijke plicht, geldend voor een Nederlandse onderdaan die wil terugkeren naar huis, is een deugdelijke wettelijke grondslag nodig, en die ligt niet besloten in artikel 53 of 54 Wet publieke gezondheid."

Dat er dringende noodzaak is om de verdere verspreiding van het virus in Nederland zo veel mogelijk tegen te gaan, staat niet ter discussie, zegt de rechter. "Maar voor een ingrijpende verplichting als deze, die de lichamelijke integriteit van een passagier betreft, is een concrete wettelijke grondslag nodig."

De uitspraak is een heel mooi cadeautje vlak voor de jaarwisseling, zegt Willem Engel van Viruswaarheid op Facebook. "Eindelijk rechtvaardigheid, en dit is pas het begin."