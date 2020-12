De Zweedse kampioensploeg van keepster Geurts blijft toch bestaan

Keepster Loes Geurts kan toch voor het Zweedse Göteborg FC blijven spelen. De directie trok dinsdag nog de stekker uit de club, omdat het geld ontbreekt om met andere Europese vrouwenploegen te kunnen concurreren. Die teams zijn vaak aan topclubs gelieerd.

Het bericht dat Göteborg zou stoppen, leidde tot veel reacties. Diverse clubs en investeerders hebben zich bij de club gemeld.

"We gaan met deze partijen om de tafel zitten om de voorwaarden te bespreken. We hopen in het voorjaar een oplossing te hebben en dat zou betekenen dat we in 2021 weer meedoen in de competitie", aldus voorzitter Bronsman.

"Vrouwenvoetbal blijft groeien, maar in Zweden blijft het toch een beetje achter", zei 125-voudig Oranje-international Geurts toen de problemen bij haar club aan het licht kwamen. En dat terwijl de nationale ploeg van het Scandinavische land wel tot de wereldtop behoort.

Zilver en brons

Zweden veroverde zilver tijdens de laatste Olympische Spelen en brons tijdens het WK van 2019, nadat een goal van Jackie Groenen in de verlenging van het duel met Oranje het land uit de finale had gehouden.

Göteborg werd dit kalenderjaar voor het eerst kampioen van Zweden. De laatste twee seizoenen was de club actief in de Champions League.