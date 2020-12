ADO Den Haag pakt door met komst ervaren Vejinovic: 'De aanhouder wint'

Marko Vejinovic keert na een kleine twee jaar terug in de eredivisie. De middenvelder (30) is de tweede ervaren kracht die deze week de selectie van ADO Den Haag komt versterken in de strijd tegen degradatie.

Twee dagen geleden zette 34-voudig Oranje-international Daryl Janmaat zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. Nu doet Vejinovic hetzelfde bij de nummer zeventien in de eredivisie.

"Het is belangrijk dat we nu ook op het middenveld een ervaren verbindingsspeler aan onze jonge selectie kunnen toevoegen", zegt Martin Jol, hoofd van het zogeheten Technisch Hart van ADO. "Marko is een speler die wij eigenlijk al voor het seizoen wilden hebben, maar destijds onhaalbaar was. Gebleken is echter dat de aanhouder wint."

Ambities

Nadat Vejinovic zijn contract bij het Poolse Arka Gdynia na degradatie had laten ontbinden, dook hij twee maanden geleden op als proefspeler bij FC Volendam. Hoewel trainer Wim Jonk hem graag aan zijn selectie had toegevoegd, liet de speler hem weten zijn ambities nog in de eredivisie te hebben.