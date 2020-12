Vader van Britse premier Johnson wil Fransman worden

De vader van de Britse premier Boris Johnson heeft zijn eigen persoonlijke brexit aangekondigd: Stanley Johnson wil Fransman worden, zo maakte hij bekend in een interview met de Franse radiozender RTL.

Stanley Johnson is van Franse komaf, vertelde hij: "Als ik het goed begrijp, ben ik al Frans. Mijn moeder werd geboren in Frankrijk, haar moeder was compleet Frans en haar grootvader ook. Dus ik vorder terug wat ik al heb. En dat maakt me heel blij."

Waar zijn zoon groot voorstander is van uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, was Stanley Johnson fel tegenstander. Hij stemde dan ook remain in 2016. Johnson senior: "Ik zal altijd Europeaan zijn, zoveel is zeker. Een band met de Europese Unie hebben is belangrijk."

De 80-jarige Johnson is net als zijn zoon lid van de Conservative Party. Tussen 1979 en 1984 zat hij voor die partij in het Europees Parlement. In de jaren daarvoor had hij een belangrijke functie bij de uitvoeringsinstantie voor milieu- en consumentenbescherming van de Europese Commissie.