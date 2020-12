De verslaggevers van NOS Sport lichten aan het einde van het jaar altijd een voor hen gedenkwaardige klus van het afgelopen jaar toe. Dat zijn er dit coronajaar veel minder dan anders, maar ze zijn er wel. Vandaag: Martin Vriesema en de charme van Telstar.

"Mijn collega Frank Snoeks had de redactie getipt: 'Bij Telstar gaan ze wat leuks doen. Daar zit een aardige repo in.' Frank zit wel eens op de tribune bij die cultclub uit Velsen, toen het nog mocht, in het pre-corona tijdperk. Hij woont daar om de hoek, weet veel van de witte leeuwen."

Geur van zweet verder weg dan ooit

"2020 werd een vreemd jaar, ook voor sportverslaggevers. Een tijdje was er helemaal niets, toen maakten we alleen maar onderwerpen over thuistrainende topatleten. Homevideo's zonder dat er iets viel te lachen. Interviews op afstand dankzij Zoom, Facetime of Skype. De geur van zweet was verder weg dan ooit. Helaas!"

"Dus als er toch iets was te filmen op locatie, weliswaar corona-gerelateerd, dan veerden we op. Bij Telstar konden supporters maaltijden ophalen om de club financieel te steunen. Dat was het uitgangspunt, maar tussen de regels door, en de vissalades en het toetje, gebeurde er veel meer. Het Telstar-initiatief ging vooral over de sociale functie van een voetbalclub. We zitten in een vreemde crisis en we helpen elkaar."

"Tijdens de eerste lockdown vreesden velen dat Telstar de eerste club zou zijn in het betaalde voetbal die niet zou overleven. Maar Telstar is een kat met negen levens."

"Als het straks weer mag, vraag ik of Frank nog een kaartje over heeft. Hup Telstar."