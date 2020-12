Van Gerwen bewaart vuurwerk voor WK-kwartfinale: 'Vanavond op tijd naar bed'

Michael van Gerwen gaat een rustige jaarwisseling tegemoet. De drievoudig wereldkampioen bereidt zich voor op zijn partij in de kwartfinales van het WK darts tegen de Engelsman Dave Chisnall, de nummer acht van de wereld.

In Alexandra Palace is geen publiek welkom, de familie van Van Gerwen volgt het WK vanuit Nederland en ook in Londen zijn de restaurants en cafés gesloten vanwege het coronavirus.

Dat geeft Van Gerwen genoeg tijd om zijn volgende tegenstander uitgebreid te bestuderen. Maar wie denkt dat de Brabander de hele dag WK-partijen zit te bekijken op zijn hotelkamer, komt bedrogen uit.

"Staat er 'gek' op mijn voorhoofd? Nee, natuurlijk niet. Ik heb mijn Playstation bij me, ik heb Netflix. Ik heb net even getraind. En verder is er weinig te doen. Het is een beetje de dagen doorkomen", vertelt de nummer een van de wereld vanuit zijn hotelkamer in Londen.