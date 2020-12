Noorse reddingswerkers zoeken nog naar tien vermisten na aardverschuiving

Reddingswerkers zijn nog altijd op zoek naar tien mensen die sinds gisteren vermist zijn na een aardverschuiving in Noorwegen. Hun zoektocht wordt bemoeilijkt omdat de kleigrond instabiel is en mogelijk nieuwe aardverschuivingen veroorzaakt. Met drones met hittezicht wordt gezocht naar overlevenden onder het puin.

Woensdag werd het plaatsje Ask in de gemeente Gjerdrum, net boven Oslo, getroffen door een aardverschuiving. Tientallen huizen zijn verwoest en zeker duizend mensen werden geëvacueerd. Ook vielen er tien gewonden, van wie één ernstig.

Er is door de aardverschuiving een krater ontstaan. De randen daarvan blijven afbrokkelen, zeggen reddingswerkers. Verwacht wordt dat de zoektocht door de lastige omstandigheden nog wel een tijd kan duren. Omwonenden is verzocht om vanavond geen vuurwerk af te steken, zodat helikopters en drones ongestoord door kunnen blijven vliegen.

Volgens de Noorse zender TV2 werd in een rapport uit 2005 al gewaarschuwd dat het risico op aardverschuivingen in het gebied groot is. Desondanks werden er drie jaar later nieuwe huizen gebouwd.