Toch vuurwerk op veel plaatsen ondanks verbod • Hulpverleners op meerdere plekken belaagd

Bij een ruzie in IJmuiden is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met verwondingen in de onderbuik naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws op basis van de politie. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Het incident gebeurde even na 21.00 uur. Er zou een conflict zijn ontstaan over vuurwerk. Er is nog niemand aangehouden.