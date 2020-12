Onrust in een aantal plaatsen • Meeste mensen vieren gezellig Oudjaarsavond

Het is nog altijd onrustig in de Graafsewijk in Den Bosch, waar eerder op de avond de politie is bekogeld met vuurwerk door een groep van tientallen jongeren. De ME is ingezet om de brandweer te beschermen tijdens het blussen.

"Het is er iets rustiger, maar de orde is nog zeker niet hersteld", zegt een woordvoerder van de politie. Onduidelijk is nog of er relschoppers zijn opgepakt.

Hier zie je beelden van de in brand gestoken auto in Den Bosch, en van een autobrand in Veen: