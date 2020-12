In Samoa en Kiribati is het al 2021 • Geen treinen na 20.00

De jaarwisseling leidt dit jaar tot meer zorgen bij politie en kabinet dan normaal al het geval is. Op veel plekken in Nederland bereidt de politie zich voor op een onrustige nacht en premier Rutte riep gisteravond op om vooral thuis te blijven.

Volgens Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, is het begrijpelijk dat de premier deze oproep nogmaals doet. "Gelet op het aantal besmettingen en het vuurwerkverbod. Maar ik verwacht dat zeker 95 procent van de Nederlanders zich wel aan de regels zal houden", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Wel is hij kritisch op het vuurwerkverbod en de voorbereiding op de jaarwisseling. "Nu kwam eerst een vuurwerkverbod voordat er werd nagedacht over preventie, terwijl er meer dan 35 jaar ervaring is opgebouwd om gedoe tijdens de jaarwisseling te voorkomen." Dat er vannacht in veel steden bijna het dubbele aantal agenten aan het werk is, vindt hij zonde. "Het is begrijpelijk, we worden gedwongen nu in te zetten op repressief handelen, en dat hadden we slimmer kunnen doen."