Brandstichting en onrust op een aantal plaatsen • Paus mist diensten vanwege gezondheid

Er is veel onrust in de wijk Middengebied in Volendam, schrijft de gemeente Edam-Volendam op Twitter. "Er is veel overlast van jongeren met vuurwerk die zich met elkaar keren tegen de politie. Blijf rustig en doe normaal. Gedraag je! Gebruik je gezond verstand. En ouders, houd uw kinderen binnen."

Op sociale media is te zien dat groepen jongeren vuurwerk afsteken in het dorp. Op de onderstaande Twittervideo is ook te zien dat de achterruit van een politieauto is vernield, maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De afgelopen tijd is het vaker onrustig geweest in Volendam.