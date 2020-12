Een positieve afsluiting van 2020? Dit is een overzicht van het goede nieuws dit jaar

2020 is voor veel mensen een heftig en overwegend negatief jaar. Natuurlijk door de gevolgen van de coronapandemie, maar ook andere grote nieuwsgebeurtenissen drukten hun stempel. Daarom lijkt de behoefte aan goed nieuws, een luchtig jaaroverzicht, groter dan ooit. Wil je al een voorproefje? Zo gaat het met veel diersoorten een stuk beter, leidde de pandemie ook tot saamhorigheid, werden er belangrijke stappen gezet op het gebied van diversiteit en werden heel veel mensen positief verrast op sociale media:

Dit filmpje zit nog wel vers in het geheugen, toch? Toen het online lesgeven tijdens de lockdown weer begon, bedachten de leerlingen van leraar Conrad Berghoef iets om hem een hart onder de riem te steken. Het is een voorbeeld van de vele positieve initiatieven op sociale media. "Dat sociale media een plek is voor the good and the bad is maar al te duidelijk geworden dit jaar", zegt socialmedia-expert Kirsten Jassies. "Wat mij vooral is bijgebleven, zijn de mooie initiatieven om het goede in de mens te eren en naar boven te brengen." Een ander voorbeeld hiervan is de Jerusalema-challenge, die door veel zorgmedewerkers werd gedaan. Met deze dans wilde het personeel het saamhorigheidsgevoel in het ziekenhuis laten zien en tegelijk een boost geven. En dat lukte:

Ook werden er hashtags in het leven geroepen om mensen te steunen, zoals #eenkleingebaar, #coronahulp, #supportyourlocals, #neverwalkalone en #zorghelden. "De hashtag #Covid19 bracht ons echt samen op sociale media", zegt Jassies. De mooie initiatieven op sociale media lijken een logisch gevolg van de saamhorigheid die door de pandemie ontstond. Een van de voorbeelden is het klappen voor het zorgpersoneel in maart, maar ook alle filmpjes van verjaardagen vieren in quarantaine, diploma drive-ins en serenades laten dit zien. Een overzicht in video's:

Ook was er positieve verandering te zien op het gebied van diversiteit. "Er was veel aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Door de wereldwijde Black Lives Matter-protesten is institutioneel racisme ook in Nederland een belangrijker onderwerp en staat anti-racisme bij veel organisaties steviger op de agenda", zegt Jojanneke van der Toorn, hoogleraar en onderzoeksleider van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. "Er valt nog een wereld te winnen, maar het begin is er. Hopelijk kunnen organisaties dit momentum in 2021 vasthouden en hun goede intenties omzetten in acties." Ook krijgen organisaties steeds meer aandacht voor minder zichtbare vormen van diversiteit, zoals seksuele oriëntatie en genderindentiteit, zegt Van der Toorn. Hamsteren in gebarentaal Ook was 2020 - zoals eigenlijk ieder jaar - een jaar van gebroken records en eerste keren. Costa Rica werd het eerste Centraal-Amerikaanse land waar lhbti'ers mogen trouwen, Kamala Harris werd gekozen tot eerste zwarte vrouwelijke vice-president van de VS, de organisatie achter de Oscars besloot diversiteitseisen voor films in te voeren vanaf 2024, er zat een recordaantal vrouwelijke hoofdrolspelers in nieuwe games en Nederlandse Gebarentaal werd officieel erkend als taal. Dat laatste gebeurde in een jaar waarin gebarentolk Irma Sluis de gebarentolkopleiding een stuk populairder maakte, en het gebaar voor hamsteren viral ging:

En ook ging het afgelopen jaar goed met sommige diersoorten. De otter staat niet meer op de lijst van verdwenen diersoorten en de populaties bruinvissen en zeehonden zijn het laatste jaar toegenomen. Ook is de zeldzame juchtleerkever na 74 jaar weer gezien in Nederland en werden er een witte neushoorn, een zeldzame gorilla en een rode panda geboren in safaripark De Beekse Bergen. Voor de kust van Hongkong keerde vanwege de rust door de coronamaatregelen de zeldzame Chinese witte dolfijn terug en na decennia werden de Somalische olifantspitsmuis en kieuwpootkreeft weer waargenomen. En de wolf vestigde zich definitief in Nederland. Dat zorgde voor unieke beelden op de Veluwe:

Ook scoort Nederland volgens Unicef van alle landen het hoogst op het gebied van kinderwelzijn en blijkt uit onderzoek dat ouderen minder risico lopen op dementie dan tien jaar geleden. Dankzij de coronamaatregelen verbeterde de luchtkwaliteit in Nederland, en op andere plekken ter wereld verdween smog. Daardoor waren de toppen van het Himalayagebergte en de skyline van Bangkok weer zichtbaar. We zagen positieve ontwikkelingen in onderzoeken, zoals onderzoek naar een soort camera voor blinden. Deze camera, die beelden doorgeeft aan de hersenen, kan ervoor zorgen dat sommige blinden in de toekomst mogelijk weer iets kunnen zien. Daarnaast rijden steeds meer Nederlandse voertuigen op afval, zoals frituurvet: er werd meer hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoerssector geleverd. Gratis sanitaire producten En goed nieuws voor Schotse vrouwen: Schotland biedt als eerste land ter wereld gratis menstruatieproducten aan dankzij een nieuwe wet waardoor tampons en maandverband op bepaalde openbare plekken vrij te verkrijgen zijn. Ook in Nieuw-Zeeland worden de producten gratis, maar daar alleen voor leerlingen op school. Het bracht Madelief ertoe om maandverband en tampons in te zamelen voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen:

En deze personen hadden veel geluk dit jaar: de naar Australië geëmigreerde 86-jarige Nederlandse Johannes Hellemons vond na 60 jaar zijn dochter terug door een oproep in de krant Oud-Rotterdammer. "Ik ben er nog stil van, in shock. We hebben uren met elkaar gesproken", vertelde Hellemons tegen het AD. En in de VS waren ook twee geluksvogels. Nadat een Amerikaan 22 miljoen dollar in een loterij had gewonnen, nam hij contact op met een oude vriend en gaf hem de helft. In 1992 hadden de mannen elkaar namelijk iets beloofd: als een van de twee ooit de loterij zou winnen, moest de winst worden gedeeld.