Nieuw medicijn tegen migraine: 'Dit middel is een doorbraak'

ANP

Er is nieuwe hoop voor migraine-patiënten: in de Verenigde Staten is vanaf deze week een nieuw medicijn beschikbaar dat de zware hoofdpijnaanvallen moet voorkomen. Naar schatting lijdt ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking aan migraine. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Hoogleraar neurologie Michel Ferrari van het LUMC in Leiden is een van de toponderzoekers naar migraine in Nederland. "Dit middel is een doorbraak voor patiënten. Het middel heeft op de korte termijn geen bijwerkingen, bijwerkingen op de lange termijn moeten nog worden onderzocht." Toch is de succeskans nog beperkt. "Het werkt bij 40 procent van de patiënten. Een placebo werkt al bij 25 procent." Maar bij sommige mensen slaat het juist bijzonder goed aan. "In de trials hadden we patiënten die op de bestaande migrainemedicijnen niet reageerden, maar die met het gebruik van dit middel ineens wel aanvalvrij werden." Voor patiënt Elise zou een goed werkend middel erg welkom zijn. "Als ik migraine krijg, zie ik eerst lichtflitsen. Dan komt de pijn. Alsof er iemand op je hersenpan staat te trappen." Het overkomt haar zo'n twee keer per week. "Ik heb een ontzettend leuk leven. Maar die twee dagen in de week zou ik er graag uitstappen."

Een maandelijkse injectie Het medicijn Aimovig is een maandelijkse injectie die door patiënten moet worden toegediend met een instrument dat lijkt op een insulinepen. Het middel blokkeert de werking van CGRP, het eiwit dat vrijkomt tijdens een migraineaanval en verantwoordelijk is voor de pijn en de gevoeligheid voor licht en geluid. Aimovig is ontwikkeld door Amgen en Novartis. Het middel heeft gisteren de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Drie andere bedrijven die een soortgelijk middel tegen migraine hebben ontwikkeld, zitten in de laatste fase of wachten op goedkeuring van de FDA.

In Europa moet het middel door het Europees Medicijnagentschap (EMA) worden goedgekeurd. Novartis laat aan Nieuwsuur weten dat er op dit moment bij de EMA een registratieproces loopt voor de grondstof. De verwachting is dat dit in augustus dit jaar wordt afgerond. Als het EMA groen licht geeft, dan is het nog de vraag of het middel ook vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Het medicijn kost namelijk zo'n 6000 euro per patiënt per jaar. Met 250.000 migraine-patiënten in Nederland, komt dat neer op jaarlijks 1,5 miljard euro.