Honderden boetes slimme camera kwijtgescholden vanwege verkeerde plaatsnaam

Honderden boetes van een slimme camera langs de N201 in Amstelhoek zijn kwijtgescholden vanwege een verkeerde plaatsnaam op de boete.

"We hadden de boetes wel opnieuw kunnen sturen, maar we vinden het coulanter om ze nu kwijt te schelden", laat een woordvoerder van het OM desgevraagd weten.

De slimme camera stond de eerste twee weken van december langs de provinciale weg om appende bestuurders te beboeten. Op de boetes, die uitgedeeld zijn voor appende bestuurders en volgens het OM allemaal legitiem waren, stond Veenendaal vermeld in plaats van gemeente De Ronde Venen. Dat had te maken met de nieuwigheid van het apparaat, zegt de woordvoerder.

Waarschuwing

De boetes vielen voor Kerst op de mat bij de honderden autobestuurders. Die hoeven de boete dus niet te betalen. "Maar de overtredingen zijn wel allemaal begaan. Daarom moet deze boete wel worden gezien als een waarschuwing."

Volgens de lokale nieuwssite Petershotnews.nl zijn er meerdere mensen geweest in die periode die de slimme camera hebben 'getest' door legale voorwerpen zoals een portemonnee vast te houden. Het is onduidelijk of deze mensen ook een boete hebben ontvangen, zegt de woordvoerder. "Het lijkt me sterk, want er vindt een dubbelcheck op die foto's plaats door een persoon, maar het kan altijd dat er een fout wordt gemaakt."

De slimme camera is verplaatst naar een nieuwe plek, en daar werkt hij wel goed.