Republikeinen houden verhoging coronasteuncheque naar 2000 dollar tegen

Er komt geen coronasteuncheque van 2000 dollar voor Amerikanen onder een bepaalde inkomensgrens. Hoewel dat de wens was van president Trump, wordt het voorstel tegengehouden door zijn eigen Republikeinse partijgenoten in de Senaat.

Trump had tot ieders verbazing op het laatste moment geweigerd het steunpakket te steunen, omdat hij gezinnen 2000 dollar in plaats van 600 dollar wilde geven. Na enige dagen ging hij zonder een concessie te hebben bereikt toch akkoord met het lagere bedrag, al hoopte hij dat het Congres alsnog zou instemmen met de verhoging.

Kort daarop stemde het Huis van Afgevaardigden voor het verhogen van de waarde van de cheque naar 2000 dollar. Daarbij kreeg Trump de steun van de Democraten, die de meerderheid hebben in het lagerhuis.

Verstoorde verhoudingen

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, zei dat het wetsvoorstel "geen realistisch vooruitzicht heeft om snel door de Senaat te komen" en dat er daarom ook niet over gestemd zal worden. Daarmee is een verhoging van de baan.

Met nog drie weken te gaan tot Trumps vertrek uit het Witte Huis, worden de verstoorde verhoudingen tussen Trump en zijn partij steeds duidelijker zichtbaar. Sinds zijn ongefundeerde claims over verkiezingsfraude tijdens de presidentsverkiezingen, is hij de steun van veel Republikeinse Congresleden kwijtgeraakt.