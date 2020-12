Hammon eerste vrouw aan het roer van NBA-team, mijlpaal voor James

Het NBA-duel tussen San Antonio Spurs en Los Angeles Lakers gaat de geschiedenisboeken in als een wedstrijd met meerdere mijlpalen. Becky Hammon werd de eerste vrouw ooit die een NBA-team leidde en LeBron James scoorde voor de duizendste wedstrijd op rij minimaal tien punten.

De 43-jarige Hammon, voormalig professioneel basketbalspeelster, is al sinds 2014 de assistent van Gregg Popovich bij de San Antonio Spurs. De hoofdcoach werd echter tijdens het duel weggestuurd, nadat hij commentaar had gegeven op de leiding, waarna Hammon de leiding overnam.

Hammon was zich er van tevoren niet van bewust dat ze de leiding zou krijgen als Popovich zou worden weggestuurd. "Daar kwam ik pas achter toen hij mij aanwees, maar ik had vanavond liever dan wat dan ook willen winnen", doelde Hammon op de uitslag van de wedstrijd.

Mijlpaal James

De regerend kampioen was in San Antonio met 121-107 te sterk voor de Spurs. James nam op zijn verjaardag 26 punten voor zijn rekening en dat betekende een mijlpaal voor de 36-jarige Amerikaan. Het was de duizendste NBA-wedstrijd op rij waarin hij tien punten of meer scoorde.