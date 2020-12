Grootste seriemoordenaar VS overleden

Samuel Little - EPA

De man die door de FBI wordt beschouwd als de grootste Amerikaanse seriemoordenaar is overleden. Samuel Little overleed op 80-jarige leeftijd in de gevangenis. Naar eigen zeggen heeft Little tussen 1970 en 2005 93 moorden gepleegd. De FBI heeft zeker vijftig van zijn bekentenissen kunnen bevestigen en is nog altijd bezig met het onderzoek naar tientallen anderen. Little bouwde tijdens zijn zwervend bestaan een lang strafblad op vol kleine vergrijpen, maar werd pas na een arrestatie voor een drugsvergrijp in 2012 in verband gebracht met de moorden: zijn dna bleek gevonden bij drie oude zaken. Na zijn veroordeling tot drie keer levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating verbaasde hij justitie met een litanie aan bekentenissen. Hij bleek jarenlang door heel het land moorden te hebben gepleegd.

'Zij vocht voor haar leven, ik vocht en genoot' - NOS

Little kon zolang ongestoord te werk gaan doordat hij het had gemunt op vrouwen aan de zelfkant van de maatschappij, drugsverslaafden of prostituees waar de politie nauwelijks tijd aan besteedde. Doordat hij bovendien veel rondtrok, werden de verschillende zaken niet als het werk van één persoon gezien. Pas nadat Little was gaan praten werd duidelijk dat hij in verband gebracht kon worden met vele onopgeloste zaken, en zelfs enkele waarbij een natuurlijke dood of een overdosis als doodsoorzaak was vastgesteld.

Schetsen die Little van zijn slachtoffers maakte - FBI