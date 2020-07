Johnny Depp en ex Amber Heard in Londen voor rechtszaak tegen The Sun

In Londen is de rechtszaak van acteur Johnny Depp tegen de Britse tabloid The Sun begonnen. De zaak gaat over een artikel uit 2018 over de scheiding met zijn ex-vrouw Amber Heard waarin Depp een 'vrouwenmishandelaar' werd genoemd. Depp spreekt van smaad en eist van The Sun een forse schadevergoeding.

De 57-jarige Depp en de 34-jarige Heard zijn allebei aanwezig in de rechtszaal. De zaak gaat waarschijnlijk drie weken duren.

Heard staat achter de informatie die in het artikel is verstrekt en zegt met bewijzen te komen dat Depp haar inderdaad mishandeld heeft. Die beschuldiging bracht ze al eerder naar buiten. Maar Depp zegt dat juist Heard de gewelddadige persoon was in de relatie.

Hoewel de zaak niet gaat over de scheiding van het koppel hoopt The Sun de informatie van Heard toch te kunnen gebruiken om gelijk te krijgen in de de rechtszaak. Waarschijnlijk zullen twee andere ex-vrouwen van Depp, Winona Ryder en Vanessa Paradis, getuigen via een videoverbinding. Zij zijn opgeroepen door de acteur. Eerder heeft Paradis verklaard dat Depp zorgzaam en liefdevol is.