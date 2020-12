Het jaar van Richard Plugge: 'Wat we meemaakten is met geen pen te beschrijven'

Fietsen is mediteren, zegt de directeur van wielerploeg Jumbo-Visma. Zijn benen bewegen, het hoofd is vrij en open. "Sommige mensen doen aan yoga, ik ga graag in mijn eentje twee uur fietsen. Of hardlopen, maar liever fietsen. Ik wandel ook vaak met mijn vrouw, of met Merijn (Zeeman, sportief directeur van de ploeg, red.)."

"Dat geeft mij heel veel rust. Ik heb mezelf, mijn vrouw, Merijn en nog iemand buiten de ploeg met wie ik heel veel spar. Daardoor kan ik afstand bewaren en de energie opbrengen om door te gaan."

'We hebben een encyclopedie geschreven'

Hem is nogal wat overkomen in 2020. Op persoonlijk en sportief vlak. En dan is het sportieve weer op te delen in succes, een sportieve tragedie en een tragedie die veel verder gaat dan een nederlaag in een koers alleen. "We hebben het afgelopen jaar een encyclopedie geschreven. Een verhaal van zoveel delen dat maar door blijft gaan."

"Het ene hoofdstuk is nog spannender dan het andere. Het ene lijkt nog slechter af te lopen dan het vorige en het andere nog beter dan het volgende. Het is met geen pen te beschrijven wat we allemaal meemaakten."