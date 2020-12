Wiettelers spannen zaak aan om 'oneerlijke' loting voor proef

Negen aspirant-wiettelers hebben een kort geding aangespannen tegen de ministeries van Volksgezondheid en Justitie over de wietproef. De telers zijn het niet eens met de manier waarop de loting is gegaan.

Begin deze maand werden uit zo'n veertig aanmeldingen tien telers gekozen die mogen meedoen aan de proef. Die telers ondergaan nu een screening op basis van de wet Bibob. Als uit die screening geen bezwaren blijken, mogen de telers daadwerkelijk gaan deelnemen aan de proef.

Tenminste negen van de uitgelote telers maken in de gezamenlijke zaak bezwaar tegen de manier waarop de loting is verlopen. Ze vinden dat er niet is gekeken naar de locatie, teeltervaring en een "deugdelijke financiële onderbouwing".

Teeltervaring

In het regeerakkoord is afgesproken dat er een experiment komt met legale wietteelt. In tien gemeenten wordt straks legale wiet verkocht. De coffeeshops in die plaatsen worden bevoorraad door de geselecteerde kwekers. Die moeten binnen de proef elk 6500 kilo legale wiet per jaar gaan kweken.

Advocaat Errol Opering voert de zaak namens de negen telers, die anoniem willen blijven. Volgens hem hebben meerdere gemeentebesturen aangegeven maar één teler binnen de gemeente te willen en zijn er nu gemeenten met meer ingelote telers. Verder zegt de advocaat te vermoeden dat één van de ingelote partijen zich zeven keer heeft ingeschreven. "Opportunisme is beloond", aldus Opering.

Nieuwe loting

De telers willen dat de ministeries de aanvragen opnieuw beoordeelt en op basis daarvan een nieuwe loting uitschrijft.

De lijst met de tien ingelote telers is niet bekendgemaakt. Het kort geding dient op 7 januari. Een woordvoerder van het ministerie wil niet vooruitlopen op de zaak.