Ziekenhuisbezetting neemt verder toe • Bekendmaking Postcodekanjer schuift op

In de VS is onder experts bezorgdheid ontstaan over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus, die mogelijk veel besmettelijker is. De Britse mutatie is inmiddels is opgedoken in Californië en Colorado.

De komst van de Britse coronavariant maakt het volgens experts nog noodzakelijker dat mensen op grote schaal worden ingeënt, maar het vaccineren verloopt minder voortvarend dan was gehoopt. "In dit tempo duurt het jaren in plaats van maanden om alle Amerikanen in te enten", zei aankomend president Joe Biden gisteren al.

Maandag stond de teller op 2,1 miljoen gevaccineerde mensen, terwijl het streven was om deze maand 20 miljoen mensen in te enten.

Ook in China is een besmetting vastgesteld met de Britse mutatie. Het gaat volgens de autoriteiten om een 23-jarige vrouw uit Shanghai die op 14 december terugreisde vanuit het Verenigd Koninkrijk. Sinds 24 december heeft China alle directe vluchten naar het VK laten stilleggen.