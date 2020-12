Van Dissel: in februari pas versoepelingen mogelijk • China keurt vaccin goed

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat in februari pas versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn, zegt hij in een interview in het AD.

"We gaan vaccineren in januari, een tweede dosis volgt dan medio februari. Dus vanaf die periode zijn vermoedelijk gedeeltelijke versoepelingen mogelijk voor de groepen die ingeënt zijn."

"Dat wordt voor ons als OMT ook weer een spannende opdracht: hoe adviseer je precies de goede maatregelen, zodat je kunt versoepelen zonder dat het zo snel weer oploopt? Liever ga je niet weer in een harde lockdown", zegt hij in de krant.

Hij zegt ook dat besloten is om eventuele nieuwe maatregelen voortaan eerder in te voeren. Daarvoor worden de signaalwaarden omlaag gebracht (het aantal infecties en ziekenhuisopnames per dag waarna maatregelen volgen).

"Maar zelfs dan vraag ik me af wat de reactie is als je adviseert om heel snel een heel zware maatregel te nemen. 'Moeten we nu alweer in lockdown, de aantallen zijn beperkt', hoor je dan waarschijnlijk. Maar Ierland heeft zo'n systeem van snelle, harde lockdowns, daar gaat het nu best goed. Het kan dus een aanpak zijn, al is dat wel weer een eiland met een eigen cultuur. Wij wetenschappers schamen ons er niet voor om van opvatting te veranderen. Voor ons betekent dat winst en vooruitgang, in de politiek is het een doodzonde."