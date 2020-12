Britse variant bij verplegers AMC • RIVM: eerder vaccineren zorgpersoneel zou kunnen

Veel zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden staan op omvallen, stelt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ). Om de veiligheid van kinderen in en rondom het water te kunnen blijven garanderen in Nederland is volgens de NSWZ steun vanuit de overheid nodig. Hierbij gaat zowel om financiële steun als om erkenning dat zwemonderwijs ook onderwijs is en dat wanneer de basisscholen weer open mogen de zwemlessen ook weer hervat kunnen worden.

De geldende steunpakketten vanuit de overheid zijn volgens voorzitter Shiva de Winter bij lange na niet voldoende en veel zwemverenigingen staan op omvallen. Het massaal omvallen van zwemscholen en zwemlesaanbieders zou volgens De Winter een regelrechte nationale ramp betekenen voor het zwemonderwijs, veiligheid en continuïteit van onderwijs. Het onbegrip is extreem groot dat de huidige zwembranche zwijgt en het in stilte laat gebeuren.

Volgens De Winter is het niet duidelijk waar zwemles onder valt. Is het sport, onderwijs, een sportschool of openbare gelegenheid. Daarom heeft de NSWZ een brief gericht aan de circa 800 zwemscholen en zwembaden in Nederland. Hierin roept zij op de krachten te bundelen, informatie te delen en als één naar het ministerie van VWS te stappen.