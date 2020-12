Drietal bekeurd voor overtreden noodverordening Veen

In Veen zijn drie mannen bekeurd voor het overtreden van de noodverordening in de Brabantse plaats. Dat gebeurde kort voor middernacht, meldt de politie.

In Veen geldt een noodverordening omdat het er de afgelopen week onrustig was. Zo werden meerdere auto's in brand gestoken en werden brandweerlieden bekogeld met vuurwerk.

Onderdeel van de noodverordening is een samenscholingsverbod voor meer dan twee mensen. Ook kunnen mensen van buiten het dorp worden geweerd die niets in Veen te zoeken hebben.

De bekeurde mannen komen uit Gorinchem, zo'n 20 kilometer verderop. Behalve een boete hebben ze ook een bestuurlijke maatregel opgelegd gekregen. Dat betekent dat ze een zwaardere straf kunnen krijgen als ze nog een keer de noodverordening overtreden.