Lewis Hamilton als Sir Lewis op jacht naar achtste wereldtitel

Lewis Hamilton pakte in 2020 zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 - AFP

Voor zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 werd de toen 24-jarige Lewis Hamilton door koningin Elizabeth I beloond met de titel Member of the British Empire (MBE). Twaalf jaar en zes wereldtitels later achtte het Britse koninklijk huis de tijd rijp voor de hoogste eer, die een burger te beurt kan vallen. Vanaf vandaag mag Hamilton zich officieel Sir Lewis Hamilton laten noemen. In 2008 toog Hamilton nog in vol ornaat naar Buckingham Palace om de eremedaille persoonlijk te ontvangen uit handen van de koningin. Dit keer werd hij vanwege de coronapandemie virtueel geridderd.

De 24-jarige Lewis Hamilton werd in 2008 op Buckingham Palace opgenomen in de Orde van het Britse Rijk - AFP

Hamilton werd vorige week ook al voor de tweede keer uitgeroepen tot Sports Personality of the Year. Tegenover de BBC verklaarde hij dat hij het afgelopen jaar anders had beleefd vanwege de Black Lives Matter-beweging. Hamilton liet zich ook gelden in de wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Hij droeg shirts met daarop de tekst 'Black Lives Matter' en knielde regelmatig voor races. "Het waren andere races, anders dan ik ze ooit heb gereden. Ik wilde nu de eerste zijn om weer een podium te hebben om me uit te kunnen spreken tegen racisme." De vierde Hamilton is de vierde Formule 1-coureur die is geridderd. De Australiër Jack Brabham, Stirling Moss en Jackie Stewart viel de eer ook te beurt, maar geen van hen was toen nog actief als autocoureur. Tour de France-winnaar Bradley Wiggins, olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000 meter Mo Farah, Wimbledon-winnaar Andy Murray en cricketer Alastair Cook werden ook geridderd tijdens hun sportloopbaan.