Na gesprek met zichzelf leeft Van Duijvenbode op: 'Gaan toch niet opgeven?'

Tijdens de WK-partij ging 'Aubergenius' het gesprek aan met zichzelf. "We gaan toch niet opgeven? We gaan er nog gewoon voor. Elke kans pakken. En als dat lukt, is er de vechtlust om door te knallen."

De Westlander had het erg lastig tegen Glen Durrant, de nummer twaalf van de wereld. "Ik vond mezelf de hele wedstrijd de betere speler, maar ik maakte het niet af. Ik moest diep graven om het geloof in de zege te behouden."

Hij scoorde beter dan zijn tegenstander, maar kwam op een 3-1 achterstand. Hoe het er op dat moment uitzag in het hoofd van Dirk van Duijvenbode? "Één groot slagveld", reageert de darter vanaf zijn hotelkamer in Londen.

In de kwartfinale ontmoet hij op Nieuwjaarsdag tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. En de Schot is toevallig het idool van de 28-jarige Van Duijvenbode. Sterker nog: zijn foto hangt aan de muur naast het trainingsbord van de Nederlander.

Weer klonk er een stemmetje in zijn hoofd. "Ik dacht: dit is waarvoor je het doet, hier moet je van genieten. Als je dat niet doet, voel je negatieve energie en verlies je. Ik genoot en dus kwam het goed."

Het leverde soms vreemde taferelen op. Van Duijvenbode wachtte zo nu en dan lang voordat hij zijn pijlen gooide en schoot in de eindfase zelfs in de lach. "Omdat ik zo erg de spanning voelde."

Die staat wel op een scoreformulier. En niet zomaar een, Het formulier van de zege van Van Duijvenbode op Anderson in de kwartfinale van de World Grand Prix, een van de grote toernooien in het darts.

"Ik zie dat nog steeds als een waardevolle zege. Daarom hangt het daar. Want ik won van iemand waarvan ik nooit gedacht had die te kunnen verslaan. Maar het is gebeurd."

Of Anderson weet dat hij het idool is van Van Duijvenbode? "Ik denk het niet. Maar dat maakt ook niet uit in de wedstrijd. Daarvoor en daarna is hij mijn idool, maar in de partij is hij mijn vijand."

Nog niet aan titel denken

Denken aan een wereldtitel mag Van Duijvenbode van zichzelf nog niet. "Nee, ik krijg nu Anderson, tweevoudig kampioen en een van de beste darters ooit. Daarna krijg ik waarschijnlijk Michael van Gerwen, de beste ooit. Dus ik ga zeker niet over een titel praten nu."