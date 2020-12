Liverpool benut kansen niet tegen Newcastle en verspeelt opnieuw punten

In het laatste Premier League-duel van 2020 heeft koploper Liverpool opnieuw niet weten te winnen. Na het 1-1 gelijkspel tegen West Bromwich Albion van afgelopen zondag, kwam de regerend kampioen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Newcastle United.

Newcastle, de nummer vijftien van Engeland, begon brutaal op St. James' Park en liet Liverpool niet in z'n spel komen. De ploeg van coach Steve Bruce zocht de aanval en wist zo enkele kansen te creëren. Liverpool liet aan de andere kant aanvankelijk aanvallend weinig zien.

De ploeg van trainer Jürgen Klopp kreeg na een half uur wel de grootste kans van de eerste helft via Mohamed Salah. Maar de topscorer van de Premier League miste oog in oog met doelman Karl Darlow. De Engelse keeper had op slag van rust ook nog een knappe redding op een kopbal van Roberto Firmino.