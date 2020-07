Voorzitter FC Barcelona houdt vertrouwen: Setién ook volgend seizoen hoofdtrainer

Elke keer als de positie van Setién ter sprake komt, valt ook de naam van Ronald Koeman als het over zijn opvolging gaat. De bondscoach van Oranje benadrukte zondag in Studio Sport nog zeker tot het EK volgend jaar in dienst te blijven van de KNVB: "Nee, ik ga niet weg."

In januari nam Setién het over van de ontslagen Ernesto Valverde, die op dat moment nog de ranglijst aanvoerde. Na gelijke spelen tegen Sevilla, Celta de Vigo en Atlético Madrid de laatste weken lijken de titelkansen echter vergeven. "Spijt van het ontslag heb ik geen moment", zei Bartomeu. "Het team had een 'boost' nodig en Setién bracht nieuwe ideeën en inzichten mee."

"Quique Setién blijft hier werkzaam. Ik ben best wel tevreden over hoe de ploeg zich ontwikkelt. We hebben de laatste weken duidelijke verbeteringen gezien onder Setién", vertelde Bartomeu bij radiostation Rac1.

De rentree van Frenkie de Jong bij FC Barcelona lijkt aanstaande. De middenvelder heeft dinsdag de groepstraining hervat. Een blessure hield De Jong sinds 13 juni aan de kant.

De Jong werd in het duel met Mallorca op eigen verzoek kort voor tijd gewisseld. Enkele dagen later meldde de Catalaanse club dat de oud-Ajacied een kuitblessure had opgelopen. Hij miste zes wedstrijden waarin Barcelona zes punten verspeelde waardoor het inmiddels tweede is in La Liga op vier punten van koploper Real Madrid.

Niet in wedstrijdselectie

De Jong zal woensdag nog niet terugkeren in de ploeg. Hij is niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de thuiswedstrijd tegen stadgenoot Espanyol. Zaterdag volgt een uitwedstrijd tegen Real Valladolid.

De competitie in Spanje duurt nog vier speelronden. Daarna komt de ploeg in augustus nog uit in de de Champions League, waarin het in de achtste finales een 1-1-gelijkspel verdedigt tegen Napoli.